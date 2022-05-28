Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 28 мая, в столице ожидается сильный ветер, дождь и гроза. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13:00 до 18:00 28 мая в Москве местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Водителей попросили снизить скорость движения, увеличить дистанцию и не парковать автомобиль под деревьями.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В воскресенье, 29 мая, сохранятся небольшие осадки, температура воздуха повысится до +16...+18 градусов, ветер будет порывистым. 30 мая осадков не ожидается, в этот день в Москве будет потепление до +20...+22 градусов.

Календарное лето в столице начнется с грозы, сообщил ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, 31 мая в московском регионе наступит метеорологическое лето, температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов, а ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов.

