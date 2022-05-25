Музыкальные лейблы и сервисы заявили о сложностях при оплате контента рублями

14:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Национальная федерация музыкальной индустрии, объединяющая Sony Music, Universal Music, Warner Music и другие, направила письмо в администрацию президента с описанием рисков, связанных с инициативой создавать рублевые счета для расчетов с иностранными компаниями. Об этом сообщает "Коммерсант".
Проект указа президента "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями" предполагает, что компании РФ смогут рассчитываться с правообладателями, которые ввели санкции, с помощью специального рублевого счета. По словам экспертов, это позволит проводить платеж в условиях отключения от SWIFT.
В НФМИ отметили, что иностранные правообладатели приостановили лишь часть работы в России, но продолжают исполнять обязательства по договорам. По данным федерации, если компании заставят зачислять платежи только на специальный счет, к которому у правообладателей не будет доступа, они не смогут выплачивать зарплаты работникам, гонорары авторам и артистам.
Гендиректор НФМИ Никита Данилов пояснил, что для списания средств со спецсчета правообладатель должен получить разрешение у правительственной комиссии. В федерации предложили оставить возможность рассчитываться через существующие счета правообладателей.
Ассоциация интернет-видео, в которую входят ivi, Okko, Amediateka, Start, viju и другие, предложила сделать расчеты через спецсчет правом, а не обязанностью.
"Если это будет обязанность, из-за сложной правовой конструкции указа какой-то один игрок сможет вызвать цепную реакцию и уже все российские компании будут обязаны платить иностранному партнеру по особой процедуре", – подчеркнул гендиректор ассоциации Алексей Бырдин.
По его мнению, это создаст риск массового расторжения договоров и лишит российских лицензиатов прав на иностранный контент. Зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов признал, что логика в опасениях правообладателей есть. Однако в то же время понятна идея удержания средств внутри страны из-за возможного роста пиратства и увеличения числа штрафов для компаний РФ, сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что российские хирурги столкнулись с ограниченным выбором имплантов, нехваткой определенных размеров и текстур. Пластический и челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал, что до санкций найти импланты определенного размера и текстуры было просто, а сейчас приходится "брать то, что есть". При этом он отметил, что из России полностью исчезли импланты для ягодиц.
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