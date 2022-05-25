Российские хирурги столкнулись с нехваткой имплантов

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Российские хирурги столкнулись с ограниченным выбором имплантов, нехваткой определенных размеров и текстур. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Пластический и челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал, что до санкций найти импланты определенного размера и текстуры было просто, а сейчас приходится "брать то, что есть".

"На рынке есть американские и бразильские варианты, продукция из Европы. С бразильскими имплантами ситуация сейчас чуть получше, но логистические пути сильно усложнились, поэтому работаем так: если нужный имплант есть, то фирма нам отзванивается, мол, импланты пришли, забирайте", – пояснил Аль-Юсеф.

Специализирующийся на маммопластике хирург Дмитрий Мельников отметил, что работает с дистрибьюторами из Европы и Южной Америки. По его словам, поставщики спокойны и уверяют, что импланты идут в прежнем объеме.

Мельников подчеркнул, что сложный момент был, когда только начали вводить санкции. Тогда многие иностранные компании объявили об уходе с российского рынка.

"Это было время сильного ажиотажа на рынке, причем даже с желанием некоторых хирургов спекулировать на этой теме. Тогда со складов стали выгребать все импланты не под конкретных пациентов, а просто брали все, что есть", – пояснил хирург.

Аль-Юсеф рассказал, что из России полностью исчезли импланты для ягодиц. По его словам, их перестали завозить из-за сложностей с логистикой и подорожания в связи с изменением курса валют. Оставшиеся же импланты быстро раскупили.

"Сейчас поставщик говорит, что логистика нарушена полностью и привозить такие импланты из Европы больше нет возможности. Ищут новые пути, но пока что перспективы не самые оптимистичные", – заметил пластический хирург.

По его словам, налаживание российского производства займет минимум 10 лет. Дело в том, что помимо преодоления бюрократических вопросов, необходимы клинические испытания. Мельников добавил, что сначала продукт тестируется на скручивания и разрыв, а после проверяется поведение импланта в тканях. При этом на всех этапах, отметил хирург, возникают требующие доработки моменты.

"Около 25 лет назад уже была попытка создать отечественные импланты в Научно-исследовательском институте резиновых и латексных изделий. Качество получилось не очень хорошее, товар не был конкурентоспособен на рынке, с тех пор замахнуться на новые разработки не решались", – сказал Мельников.

Хирург Азиз Зикиряходжаев подчеркнул, что не согласен с утверждением о тотальном дефиците товаров на рынке. Он также рассказал, что современная хирургия позволяет восстановить молочную железу без имплантов. Кроме того, отметил хирург, сейчас развиваются новые технологии, "не за горами выращивание ткани для молочной железы".

Ранее сообщалось, что операторы розничной продажи Apple в России re:Store и iPort начали закрывать магазины в России. По данным "Коммерсанта", всего были закрыты 87 магазинов по стране, из них 8 точек – в Москве, 4 – в Санкт-Петербурге. В настоящее время прекращают работу убыточные точки для перераспределения техники в магазины с более высоким трафиком.

