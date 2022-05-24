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Эксперт рассказал, выместят ли кнопочные телефоны смартфоны в РФ

Вместо смартфонов? Придется ли россиянам перейти на кнопочные телефоны
технологии

Аналитики зафиксировали рост импорта кнопочных телефонов в Россию. Вместе с тем со смартфонами наблюдается обратная ситуация. Поставки таких гаджетов в РФ сократились. Выясняем, с чем это связано, а также придется ли россиянам переходить на кнопочные телефоны.

Ренессанс кнопочных телефонов?

Фото: depositphotos/realinemedia

В Россию поставили 3,5 миллиона кнопочных телефонов с января по март 2022 года. Это на 43% больше по сравнению с импортом за тот же период прошлого года, подсчитали специалисты аналитического центра GS Group. Самыми популярными кнопочными телефонами оказались устройства российских брендов BQ, F+ и Inoi. На эти три компании пришлось более половины всех поставок – 1,9 миллиона устройств.

Факторы популярности кнопочных телефонов все еще актуальны – простота и надежность, низкая цена, "долгая" батарея, отсутствие выхода в интернет и так далее.
аналитический центр холдинга GS Group

Вместе с тем ввозить смартфоны в РФ, наоборот, стали меньше. За первый квартал этого года поставки гаджетов упали на 14% – до 6,8 миллиона штук.

За последние месяцы ряд иностранных брендов, производящих смартфоны, пересмотрели свою работу на российском рынке. Одни объявили об уходе из РФ, другие приостановили поставки гаджетов. Среди последних, в частности, такие IT-гиганты, как Apple и Samsung.

Между тем правительство России в конце марта разрешило параллельный импорт – ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. В список Минпромторга вошли в том числе устройства брендов Apple и Samsung. В связи с этим падение доли смартфонов на российском рынке – временное явление, считают эксперты.

Отказ от поставок смартфонов двумя лидерами – это экстраординарное событие, которое никак не продиктовано условиями рынка. При сохранении текущих запретов поставки лидеров будут вскоре заменены другими брендами и частично – параллельным импортом.
аналитический центр холдинга GS Group

Аналитики также заметили, что с начала года в Россию стали поставлять на 60% меньше дешевых смартфонов стоимостью от 3 до 10 тысяч рублей. "Произошло это большей частью из-за ухода в марте Samsung и ZTE из России и перехода Samsung и Xiaomi в средний сегмент", – говорится в отчете.

Спор смартфонов и "кнопок"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал Москве 24, что, несмотря на рост импорта, на самом деле россияне все реже покупают кнопочные телефоны. По его словам, спрос на них продолжает ежегодно сокращаться в среднем по 10% в штучном выражении.

Нет никакого взлета продаж кнопочных телефонов. Ни в первом, ни во втором кварталах. Рынок "кнопки" медленно, но уверенно сокращается в розничных продажах. Первая проблема в том, что многие путают импорт и розничные продажи. Ввезли и продали конечным покупателям – это два различных действия.
Эльдар Муртазин
ведущий аналитик Mobile Research Group

"Кнопочные телефоны очень дешевы, и поэтому их выгодно доставлять только морем. Как вариант – по железной дороге, но значительно реже. Многие грузы выехали перед китайским Новым годом, чтобы создать запасы на будущие периоды. И так бывает периодически, но объем розничного рынка это не изменяет. Это просто маневр дистрибьюторов, и делать выводы, что вдруг вырос спрос у конечных покупателей, нельзя. Это не так!" – рассказал Муртазин.

Он добавил, что россияне не начнут отказываться от смартфонов и переходить на кнопочные телефоны в целях экономии. Также специалист подчеркнул, что подержанные гаджеты не смогут занять большую часть российского рынка. "Параллельный импорт работает, к б/у у многих потребителей отношение пренебрежительное, поэтому активно покупать подержанные устройства они не будут", – подчеркнул специалист.

В свою очередь, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков рассказал Москве 24, что у кнопочных телефонов собственная аудитория и пользователи смартфонов не станут на них переходить.

В России примерно 25% пользователей кнопочных телефонов. Если в прошлом году было продано более 40 миллионов мобильных телефонов, то из них около 30 миллионов – смартфонов, а чуть более 10 миллионов – именно кнопочные телефоны.
Денис Кусков
гендиректор Telecom Daily

По словам Кускова, кнопочными телефонами пользуются в основном люди старшего поколения, различные корпоративные клиенты, логистические компании, медицинские учреждения и брокеры.

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