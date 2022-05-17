Разрешенные к параллельному импорту товары появятся в РФ через месяц – Минпромторг

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Первые товары, ввезенные в Россию в рамках параллельного импорта, могут появиться на полках магазинов уже через месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но думаю, примерно через месяц", – сказал чиновник, отвечая на вопрос журналистов.

Он также подчеркнул, что легализация "серого" ввоза не станет причиной возникновения так называемого челночества. По его словам, оценить предварительные итоги данной меры можно будет через два месяца.

В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил документ, который легализует в России параллельный импорт, позволяющий ввозить продукцию без разрешения правообладателя.

Позже Минпромторг опубликовал список товаров, разрешенных к "серому" импорту. В перечень, изложенный на более чем 20 страницах, попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo, а также автомобили Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes и другие товары.

