Свыше 20% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве прошел кратковременный сверхинтенсивный дождь. В некоторых районах менее чем за час выпало до 16 миллиметров осадков, что составляет более 20% месячной нормы.

"Наибольшее количество осадков зафиксировано в САО (16 миллиметров), ЦАО (11 миллиметров), СВАО (10 миллиметров), ЮАО (8 миллиметров)", – сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В настоящее время на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Под особым контролем находятся проезжая часть, дворовые территории, остановки общественного транспорта и участки понижения рельефа местности.

Из-за дождя, грозы и ветра с порывами до 17 метров в секунду владельцев ресторанов и кафе призвали закрыть летние веранды. Водителей попросили быть внимательными на дороге, соблюдать скорость и дистанцию, избегать резких маневров и не парковаться вблизи шатких конструкций.

Ожидается, что к концу рабочего дня дожди прекратятся. При этом, по словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха в столичном регионе опустится до 21 градуса, а вечером – до 18 градусов.

