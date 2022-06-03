Свыше 20% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве прошел кратковременный сверхинтенсивный дождь. В некоторых районах менее чем за час выпало до 16 миллиметров осадков, что составляет более 20% месячной нормы.
"Наибольшее количество осадков зафиксировано в САО (16 миллиметров), ЦАО (11 миллиметров), СВАО (10 миллиметров), ЮАО (8 миллиметров)", – сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В настоящее время на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Под особым контролем находятся проезжая часть, дворовые территории, остановки общественного транспорта и участки понижения рельефа местности.
Из-за дождя, грозы и ветра с порывами до 17 метров в секунду владельцев ресторанов и кафе призвали закрыть летние веранды. Водителей попросили быть внимательными на дороге, соблюдать скорость и дистанцию, избегать резких маневров и не парковаться вблизи шатких конструкций.
Ожидается, что к концу рабочего дня дожди прекратятся. При этом, по словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха в столичном регионе опустится до 21 градуса, а вечером – до 18 градусов.
В Москве последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники
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