Синоптик рассказал о погоде в выпускной вечер в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В день проведения школьных выпускных вечеров, 25 июня, в Москве ожидается комфортная летняя погода с температурой около 30 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА Новости.

"Сегодня и особенно завтра в Москве жаркая погода... Завтра температурный фон будет около 30 и даже превысит 30-градусную отметку. Никаких осадков не ожидается", – сказал Вильфанд.

По словам синоптика, в вечерние и ночные часы в столице также будет тепло: температура не опустится ниже 17 градусов, а в центре города – ниже 18–20 градусов. Вильфанд отметил, что московские выпускники смогут насладиться теплой, лунной и звездной ночью.

"Погода хорошо подготовилась к выпускному вечеру в Москве", – заключил специалист.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что жара в столице продлится недолго. По его словам, уже на следующей неделе можно ожидать кратковременные дожди. Так, 28 июня в Москву придет холодный фронт, который принесет ливни и понизит дневную температуру до 23–28 градусов.

