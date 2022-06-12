"ГОСТ шоу": российские джинсы

Идеальная посадка, качественный материал и долговечность – наверняка всем покупателям хотелось бы найти джинсы, которые будут соответствовать этим критериям. И чтобы цена была в пределах разумного.

Возможно ли это? И что предлагают российские изготовители? Выясняли в новом шоу "ГОСТ".

Елизавета Якушева с командой дизайнеров и специалистов по тканям безжалостно протестировала модели от популярных брендов и сейчас расскажет, что нужно сделать с джинсами перед покупкой, дабы убедиться в их качестве.