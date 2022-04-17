L'Occitane закроет магазины в России

О закрытии всех офлайн и онлайн магазинов в России объявил французский L'Occitane. Компания заявила, что приостанавливает планы по инвестициям и расширению российского сегмента бизнеса.

Пока павильоны бренда в столичных торговых центрах открыты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.