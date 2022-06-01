Adidas и Puma приняли от российских магазинов заявки на новую коллекцию

Бренды Adidas и Puma принимают заявки от российских дистрибьюторов на новую коллекцию будущего года. Компании закрыли монобрендовые магазины в России, но продолжают отгружать товар в розницу.

Кроме того, стало известно, что Adidas рассчитывает вернуться к полноценной работе в РФ. Но когда это произойдет – неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.