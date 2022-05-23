Магазины Reserved и Cropp вновь открылись в Москве

В Москве снова открылись магазины нескольких иностранных брендов. Речь идет о Reserved, Cropp и других магазинах. Но работают они уже под другими вывесками.

Как это стало возможно? Изменились ли цены? И кто еще может вернуться на российский рынок? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.