Французская компания Miraculous зарегистрировала в РФ товарные знаки

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Французская компания Miraculous зарегистрировала в России два товарных знака мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявки поступили в ведомство в марте прошлого года. Один является изображением Супер-Кота, а другой – названием ZAG Heroez Miraculous.

Роспатент зарегистрировал их в апреле 2026 года. Теперь под товарными знаками компания сможет продавать в стране косметику, бижутерию, одежду, канцтовары и другие товары.

Ранее корпорация Epic Games, известная американский разработчик видеоигр и ПО, зарегистрировала в России новый товарный знак. Речь идет о бренде Sunflower. Заявка на регистрацию поступила в ведомство в декабре 2020 года. В апреле 2026 года Роспатент вынес положительное решение.

Между тем американская корпорация Google обратилась в Роспатент с прошением о регистрации своих 24 товарных знаков в России. В их число вошли логотипы и названия популярных сервисов, таких как YouTube, YouTube Shorts и YouTube Music.

Кроме того, компания планирует зарегистрировать марки для Google Meet, Google Workspace, Google Drive, Gmail и Google Cloud.

