Число нарушений ПДД водителями грузовиков снизилось в Москве на 47% благодаря камерам ЦОДД

Число нарушений ПДД водителями грузовиков сократилось в Москве на 47% благодаря камерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что данные сравнили с показателями за 2025 год. В 2026-м в столице выявлено более 16,5 тысяч нарушений.

Как правило, грузовики с превышением веса фиксируются на МКАД, внутри города, на ТТК. Также отмечаются нарушения во время перевозки строительных отходов.

Материалы системы фотовидеофиксации направляют профильным ведомствам, которые уже привлекают водителей к ответственности. Благодаря камерам уменьшается нагрузка на дороги, а также повышается порядок в области обращения с отходами, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее умные камеры ЦОДД в Москве начали фиксировать новые типы дорожных инцидентов. Теперь система может замечать проведение дорожных работ, передавая информацию в ситуационный центр. Также камеры будут реагировать на движение СИМ по автомобильным полосам.