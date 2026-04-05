05 апреля, 10:26

Транспорт

Число нарушений ПДД водителями грузовиков снизилось в Москве на 47% благодаря камерам ЦОДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Число нарушений ПДД водителями грузовиков сократилось в Москве на 47% благодаря камерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что данные сравнили с показателями за 2025 год. В 2026-м в столице выявлено более 16,5 тысяч нарушений.

Как правило, грузовики с превышением веса фиксируются на МКАД, внутри города, на ТТК. Также отмечаются нарушения во время перевозки строительных отходов.

Материалы системы фотовидеофиксации направляют профильным ведомствам, которые уже привлекают водителей к ответственности. Благодаря камерам уменьшается нагрузка на дороги, а также повышается порядок в области обращения с отходами, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее умные камеры ЦОДД в Москве начали фиксировать новые типы дорожных инцидентов. Теперь система может замечать проведение дорожных работ, передавая информацию в ситуационный центр. Также камеры будут реагировать на движение СИМ по автомобильным полосам.

В МВД сообщили, что штрафы за отсутствие ОСАГО пока не будут приходить с камер

транспортгород

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

