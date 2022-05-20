Курс доллара упал до 60,23 рубля по итогам 20 мая

Курс доллара по итогам 20 мая упал до 60,23 рубля, евро – до 62,8 рубля. Такие данные привели в Мосбирже.

Украинские войска обстреляли Первомайск из минометов калибром 120 миллиметров, заявили в ЛНР.

Выступление сборной России на Олимпиаде 2024 будет зависеть от политической ситуации. Об этом сообщили в МОК.