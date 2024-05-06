Небольшие дожди ожидаются в Москве 6 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Облачная погода с прояснениями и небольшие дожди прогнозируются в Москве 6 мая, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах 9–11 градусов, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов. Скорость северного ветра составит 6–11 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что во вторник, 7 мая, в столице выпадет до 30% месячных осадков. Ночью также ожидается мокрый снег с кратковременным ухудшением видимости. Он уточнил, что в среду, 8 мая, ожидается не более 5 миллиметров осадков, которые будут выпадать в разном агрегатном состоянии.