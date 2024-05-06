Подполье: ВС РФ нанесли удар по энергосистеме Сум и складу боеприпасов в районе НИИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы нанесли удары по энергосистеме города Сумы на Украине и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"В 01:40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством", – подчеркнул он.

Как отметил координатор подполья, на данных производствах занимаются подготовлением боеприпасов для РСЗО. По словам Лебедева, само производство и снаряжение ракет располагается в подземных бункерах. Прилет мог попасть в ракеты, которые готовили к погрузке, сказал он.

"Также ночью сообщалось о проблемах с электроснабжением Харькова. Жители связывают это с ударом по энергоструктуре Сум", – указал Лебедев.

Он добавил, что в настоящее время в городе отсутствует электричество.

Ночью 6 мая стало известно о взрывах Сумах и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Взрывы произошли на фоне объявленной в части регионов Украины воздушной тревоги.

Позже сообщалось, что объекты критической инфраструктуры, расположенные в Сумах, были переведены на резервное питание после взрывов. В ряде районов города пропал свет и прекратилась подача воды, перебои с электроснабжением также фиксировались в Ахтырке, Белополье и Лебедине Сумской области.

