Фестиваль "Московская весна" пройдет на 27 городских площадках

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Фестиваль "Московская весна" пройдет с 6 по 12 мая на 27 городских площадках. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В программу фестиваля войдут свыше тысячи мастер-классов, более 300 часов сценических программ, а также спортивные и творческие мероприятия. Кроме того, посетители фестиваля смогут создать поздравительные открытки для ветеранов ВОВ и передать подарки участникам СВО.

Также на 24 площадках реализуется специальный проект "Дари и получай". Все желающие могут поделиться своими вещами и получить то, что им необходимо: книги, одежду и другие полезные предметы. Участники приносят хорошие, но уже ненужные им вещи, а взамен забирают себе понравившиеся.

Для юных гостей подготовили занятия по ботанике и экологии. Дети научатся сажать цветы и травы и ухаживать за ними, а также узнают о системе полива и освещения. Они оформят обложки книг известных писателей и сделают иллюстрации. Кроме того, для детей предусмотрены мастер-классы по лепке и вышиванию.

Любители спорта могут попробовать себя в спортивном ориентировании, потренироваться и сделать зарядку на свежем воздухе в компании единомышленников. Все желающие посетят скейт-парки на площадках "Московской весны" и в самокат-школу. Также 9 мая участники смогут сдать нормативы ГТО в облегченной версии.

На фестивале выступят известные и начинающие артисты. Гости послушают джазовые композиции и оперные арии. На площадках также пройдет шоу барабанщиков, концерты, спектакли для детей и взрослых.

Спецпроект "Миллион призов" подготовил подарки для участников проектов "Активный гражданин", "Город заданий" и "Электронный дом". На 25 площадках пользователи мобильных приложений могут получить по одному презенту и до 1 500 городских баллов за выполнение заданий, связанных с фестивалем.

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