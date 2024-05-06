Около 5 000 участников зарегистрировались на премию "Новатор Москвы"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более 5 000 человек зарегистрировались на конкурс инновационных изобретений и новаторских идей для развития экономики и инфраструктуры города "Новатор Москвы" в 2024 году. Об этом рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

Одной из главных целей конкурса является поддержка научно-исследовательской деятельности и коммерциализация наукоемких проектов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Костромы, в 2024 году увеличилось количество проектов, сконцентрированных на применении искусственного интеллекта, новых производственных технологий, технологии виртуальной и дополненной реальности.

Участниками конкурса стали ученые, инноваторы и изобретатели в возрасте от 14 лет. Они должны представить наукоемкий, инновационный и экономический потенциал своих разработок для того, чтобы пройти в финал. Комиссия экспертов отберет 36 победителей, которые получат премии мэра Москвы в размере до 1,5 миллиона рублей.

Конкурсанты соревнуются в трех номинациях:



"Проект будущего" подойдет для авторов инновационных идей. Премия для победителей составляет 500 тысяч рублей, для призеров – 100 тысяч рублей;

"Меняющие реальность" предназначен для тех, кто готовится вывести свой продукт на рынок. Победители получат один миллион рублей, призеры – 150 тысяч рублей;

"Лидеры инноваций" – номинация для производителей серийной продукции, которая уже нашла покупателя. Премия для победителей составляет 1,5 миллиона рублей, для призеров – 200 тысяч рублей.

В каждой номинации шесть направлений: "Медицина и фармацевтика", "Транспорт и логистика", "Экология и охрана окружающей среды", "Благоустройство и строительство", "Промышленность" и "Общественные проекты".

Самыми популярными направлениями этого года стали "Промышленность", "Общественные проекты" и "Медицина и фармацевтика". Самыми активными участниками конкурса являются студенты, выпускники и аспиранты университетов в возрасте от 18 до 27 лет со своими наукоемкими проектами.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве начался прием заявок на соискание премии правительства города. Участниками могут стать разработчики и исследователи возрастом до 35 лет включительно, а также доктора наук возрастом до 40 лет включительно.