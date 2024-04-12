Собянин: начался прием заявок от молодых ученых на премию правительства Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве начался прием заявок на соискание премии правительства города, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Для участия допускаются разработчики и исследователи возрастом до 35 лет включительно, а также доктора наук возрастом до 40 лет включительно. Заявку можно подать в составе научного коллектива до 3 человек либо в индивидуальном порядке, рассказал градоначальник.



"Награда вручается за достижение выдающихся результатов в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение инноваций, повышающих эффективность экономики и социальной сферы Москвы", – сказал мэр.

В конкурсе предусмотрены 22 номинации. Заявки принимаются до 19 июля, а итоги подведут в январе 2025 года. Собянин добавил, что в финале 50 победителям выдадут премии по 2 миллиона рублей.



В текущем году премии правительства Москвы получили 50 проектов молодых исследователей и разработчиков. В тот раз на конкурс поступило 1 292 заявки. В 2023 году победителями стали 76 ученых.

