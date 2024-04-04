48 проектов попали в финал архитектурной премии Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

48 проектов стали финалистами архитектурной премии Москвы. Всего на конкурс прислали 178 заявок, пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

"Они очень разные, и хорошо, что у нас много номинаций, поскольку у всех проектов свои цели и возможности, и мы не можем их сравнивать. Я, например, за то, чтобы обязательно поощрять работу с бюджетными объектами – конечно, они более скромные, чем коммерческие, но иметь дело с ними действительно сложно, и каждое оригинальное решение, которое удалось в них отстоять, – это маленькая победа", – уверен он.

В этот раз предусмотрено 11 номинаций премии, включая высотные комплексы, объекты образования, детские сады, торгово-офисные здания, дома по программе реновации и другие. По словам Кузнецова, среди участников есть достаточно известные проекты столицы.

Речь идет о новых станциях метро "Пыхтино" и "Нагатинский Затон", музейный центр ГИМ, велопешеходный мост через Яузу у МГТУ имени Баумана и другие. В частности, в номинации "Реновация" отбор прошли сразу четыре новостройки, авторы которых показали оригинальные решения.

Предполагается, что победители должны получить по 1 миллиону рублей премии. Награждение пройдет в июне с участием Сергея Собянина. Ранее градоначальник рассказывал, что оценивать проекты 178 участников будет жюри из девелоперов, архитекторов, экспертов в сфере культуры и журналистики. Победителей будет всего 12, добавлял мэр.