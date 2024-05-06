Москвичи стали чаще жаловаться на кибермошенников

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За первое полугодие 2024 года жители столичного региона подали в ЦБ 10 тысяч жалоб. При этом число жалоб на кибермошенников возросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Главного управления ЦБ по ЦФО.

По словам заместителя начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрия Ибрагимова, для минимизации случаев мошенничества в ЦБ актуализировали рекомендации, направленные на усиление банками информирования клиентов для борьбы с несанкционированными операциями.

"Сейчас банки разрабатывают специальные скрипты общения с клиентами, возможно находящимися под влиянием мошенников и рискующими лишиться денег", – добавил Ибрагимов.

Теперь кредитные организации на постоянной основе введут обучение для сотрудников, предполагающее распознавание таких клиентов.

Тем не менее ЦБ зафиксировал снижение числа жалоб москвичей и жителей Подмосковья по вопросам, связанным с мобилизацией и СВО, потребительского кредитования, на страховщиков и микрофинансовые организации.

Уточняется, что за период с января по март 2024 года из Москвы поступило 7 636 писем в ЦБ, а из области – 3 075. Однако в целом число жалоб сократилось на 17% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Центробанк РФ предложил банкам расширить каналы по информированию клиентов о рисках кибермошенничества. Так, Банк России обновил методические рекомендации для банков по предупреждению клиентов о рисках хищений собственных и кредитных денег злоумышленникам. Также рекомендации касаются последствий вовлечения в вывод и обналичивание похищенных денег.

