Союз староверов: Папа Римский приедет на конференцию по Украине только при приглашении РФ

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Папа Римский Франциск согласится присутствовать на конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии только в том случае, если туда также пригласят и Россию. Такое заявление сделал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает связь с понтификом.

"Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд пригласила Папу Римского принять участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. В МИД Швейцарии уточнили, что РФ на конференцию не приглашена.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые страны, которые будут участвовать во встрече по Украине в Швейцарии, хотят сделать это, чтобы показать бессмысленность переговоров без участия России. Он также отметил, что некоторые страны уже отказываются приезжать на подобные мероприятия, разочаровавшись в них.

