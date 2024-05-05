05 мая, 20:46Политика
Швейцария пригласила на конференцию по Украине Папу Римского
Фото: ТАССА/Zuma/Vatican Media
Президент Швейцарии Виола Амхерд пригласила Папу Римского Франциска принять участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. передает газета Blick.
"Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию", – сказала Амхерд.
Она также заявила, что Швейцария должна сделать все возможное, чтобы поддержать Украину.
"Будучи нейтральной страной, содействие миру является ключевой компетенцией Швейцарии", – заключила глава государства.
До этого в МИД Швейцарии сообщили, что Россия не приглашена на конференцию.
В свою очередь посольство РФ в Швейцарии заявило, что возобновление мировых переговоров по Украине не имеет смысла без участия России.
Там же отметили, что проведение конференции в Швейцарии без участия России на самом деле направлено на продвижение киевской "формулы мира", представляющей собой набор ультиматумов.
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