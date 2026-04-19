19 апреля, 11:14

Город

Пять новых аппаратов "Блиндозер" появились в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Пять новых локаций с роботами-пекарями проекта "Блиндозер" установили в Московском метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Пассажиры могут перекусить блинами на станциях "Ховрино", "Китай-город", "Сходненская", "Савеловская" и "Сокольники".

Аппарат сам наливает тесто, выпекает и подает готовый блин. Теперь локации располагаются на инфраструктуре 13 станций метро. В меню представлены разные начинки: от классических до сладких и сытных вариантов.

"Проект "Блиндозер" – пример того, как современные технологии повышают комфорт поездок. Будем и дальше внедрять такие решения на инфраструктуре Московского транспорта", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Робота-пекаря можно также найти на станциях "Хорошевская", "ЦСКА", "Кунцевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Нижегородская", "Электрозаводская", "Новогиреево", "Перово" и "Аэропорт Внуково".

Во время прошедшей Масленицы "Блиндозер" испек для пассажиров столичного метро свыше 1 400 блинов. Акция продолжалась всю праздничную неделю. По итогам наиболее востребованной начинкой для блюда стала ветчина с сыром. Еще свыше 250 раз пассажиры заказывали специальный вкус "Московская Масленица".

