Досрочный период ЕГЭ завершился в Москве

В Москве завершился досрочный этап единого государственного экзамена (ЕГЭ), в котором приняли участие более 600 школьников и студентов колледжей. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки.

Как напомнили в ведомстве, к досрочной сдаче допускаются школьники без академической задолженности, полностью выполнившие учебный план, а также получившие зачет за итоговое сочинение и допуск педагогического совета школы.

Досрочный экзамен принимали с 20 марта по 20 апреля. В нем участвовали ребята, которые не могли сдать ЕГЭ в основной период по уважительным причинам, таким как медицинские показания, участие в спортивных соревнованиях или заключительных этапах олимпиад.

Результаты экзаменов появятся в личных кабинетах учеников на сайте mos.ru до 30 апреля. Баллы можно будет узнать и в школе или колледже. Для получения аттестата ученик должен сдать два обязательных предмета: русский язык (не менее 24 баллов) и математику (профильный уровень – не менее 27 баллов, базовый уровень – оценка не ниже тройки). Остальные же предметы сдаются по выбору, если это необходимо для поступления в вуз. При этом минимальные баллы для прохода в университет выше, чем для получения аттестата.

"На ЕГЭ есть три периода: досрочный, основной и дополнительный. Основной этап проходит с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 4 по 25 сентября", – отметили в пресс-службе.

Всего в этом году в Москве экзамен напишут свыше 93 тысяч человек, из которых более 72 тысяч – выпускники столичных школ.

Ранее стало известно, что профильная математика и русский язык остаются наиболее трудными для школьников при сдаче экзаменов. В частности, на ЕГЭ самыми трудными предметами считаются профильная математика (22%) и русский язык (21%), за ними следуют обществознание (12%) и биология (9%). На ОГЭ русский язык (31%) и математика (25%) вызывают наибольшие трудности.