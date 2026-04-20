Новости

Новости

20 апреля, 09:25

Минчистоты: газовую плиту рекомендуется менять каждые 10–12 лет эксплуатации

Россиянам напомнили, когда необходимо менять газовую плиту

Газовые плиты следует менять каждые 10–12 лет эксплуатации, напомнили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

"Газовые плиты имеют срок службы – как правило, 10–12 лет. Когда он подходит к концу, оборудование лучше заменить. Это несложно, если знать порядок действий", – цитирует представителей ведомства РИА Новости.

Кроме того, замену плиты стоит производить при серьезных неисправностях или отсутствии системы "газ-контроль", которая перекрывает подачу газа при погасании пламени в автоматическом режиме.

При этом, как подчеркнули в министерстве, установка газового оборудования должна проводиться именно специалистами. Самостоятельное подключение недопустимо, так как это не только нарушает правила, но и представляет опасность для безопасности.

С января по март 2026 года в Москве проверили порядка 400 тысяч газовых плит. Это составило 22% от всего числа подобного оборудования в городе.

Всего же в столице более 1,8 миллиона семей имеют газовые плиты. Для безопасного использования проверять их необходимо регулярно. Ответственность за это лежит на собственниках и нанимателях квартир.

