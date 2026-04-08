Около 400 тыс газовых плит проверили в столице с января по март

Порядка 400 тысяч газовых плит проверили в Москве в период с января по март 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, это 22% от всего числа газовых плит в городе. Их плановое техобслуживание проводится ежегодно.

При обнаружении небольших неполадок специалисты устраняют их сразу же. Если выявляются серьезные нарушения, они предотвращают угрозу и дают советы по дальнейшему ремонту и эксплуатации.

Уточняется, что всего в Москве более 1,8 миллиона семей имеют газовые плиты. Для безопасного использования проверять их необходимо регулярно. Ответственность за это лежит на собственниках и нанимателях квартир.

Газовые плиты в среднем служат около 10–12 лет, после чего они подлежат замене. За это время в негодность приходят рассекатели горелок и газовые краны. Все такие плиты должны иметь систему "газ-контроль", которая прекратит подачу газа, если огонь в горелке потухнет.

Сведения о датах и времени проверок можно найти на сайте Мосгаза, а также на стендах в подъездах жилых домов.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за непроведение обслуживания газового оборудования. В частности, для физических лиц сумма может составить от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных – от 25 до 100 тысяч, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч. Санкции могут вырасти, если нарушения приводят к аварии или создают угрозу жизни и здоровью людей.

