20 апреля, 09:44

Генпрокуратура составила криминологический портрет российского коррупционера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Генпрокуратуре составили криминологический портрет российского коррупционера, передает радио РБК.

В 2025 году им стал ранее не судимый мужчина в возрасте от 30 до 49 лет. У типичного среднего коррупционера есть высшее образование и семья, а закон он преступил по месту постоянного проживания.

В России с 2018 года выявили свыше 140 тысяч коррупционеров. Наиболее распространенной формой коррупции остается взяточничество. Если в 2018 году доля таких коррупционеров составляла 48,4%, то к 2025 году она увеличилась до 67,4%.

Мошенников выявлено значительно меньше – в прошлом году на такие преступления пришлось 12,2%. Еще меньше оказалось тех, кто совершил растрату, коммерческий подкуп или служебный подлог.

Согласно прошлогодним показателям, 17,3% коррупционных преступлений были совершены группой лиц. В основном речь шла о преступлениях по предварительному сговору. Кроме того, почти все коррупционные преступления, за исключением дачи взятки и мелкого взяточничества, были совершены в трезвом виде.

Более половины всех российских преступников уже совершали преступления (53,2%), треть из них ранее судимы (26,4%). Однако среди коррупционеров мало рецидивистов.

Показатели остаются стабильными на протяжении последних 8 лет и почти не меняются.

Между тем количество российских компаний, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение, по итогам 2025 года составило 353. По сравнению с 2024-м, когда было наказано 313 организаций, показатель вырос почти на 13%.

В региональном разрезе антилидером стала Москва. Здесь сосредоточено более 12% всех оштрафованных за год юрлиц.

общество

