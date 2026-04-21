Сын Плющенко заявил, что не хочет называть фигуриста отцом

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Егор Ермак заявил, что не хочет называть фигуриста отцом. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Как есть", передает "Газета.ру".

По словам Ермака, ему не нравилось, как к нему относились и в данный момент относятся.

"Мне проще называть его Женей, потому что у меня есть отчим, и я его называю папой. Женя – человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня", – сказал он.

Ермак родился в 2006 году в браке Плющенко с Марией Ермак. После развода родителей в 2008-м он остался с матерью и носит ее фамилию.

Ранее стало известно, что фигуристы Никита и София Сарновские покинули академию Плющенко. Как писали СМИ, они будут тренироваться у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Комментируя ситуацию, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова указала, что Плющенко после случившегося нужно сделать выводы. Она подчеркнула, что за всю ее карьеру от нее не ушел ни один воспитанник.