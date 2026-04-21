Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 17:00

Спорт

Сын Плющенко заявил, что не хочет называть фигуриста отцом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/plushenkoofficial

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Егор Ермак заявил, что не хочет называть фигуриста отцом. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Как есть", передает "Газета.ру".

По словам Ермака, ему не нравилось, как к нему относились и в данный момент относятся.

"Мне проще называть его Женей, потому что у меня есть отчим, и я его называю папой. Женя – человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня", – сказал он.

Ермак родился в 2006 году в браке Плющенко с Марией Ермак. После развода родителей в 2008-м он остался с матерью и носит ее фамилию.

Ранее стало известно, что фигуристы Никита и София Сарновские покинули академию Плющенко. Как писали СМИ, они будут тренироваться у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Комментируя ситуацию, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова указала, что Плющенко после случившегося нужно сделать выводы. Она подчеркнула, что за всю ее карьеру от нее не ушел ни один воспитанник.

спорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика