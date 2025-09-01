Фигурист Евгений Плющенко заявил, что сейчас удачное время для развития молодых брендов

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Сейчас удачное время для развития молодых брендов, заявил фигурист Евгений Плющенко на пятой Московской неделе моды.

Фигурист выпускает детскую одежду для спорта, фигурного катания и повседневной жизни под брендом Katee's Kids & Angels of Plushenko. Производством одежды он начал заниматься два года назад, а в этом году принял участие в Московской неделе моды.

"Надо двигать наши, российские бренды. Это хорошее время. Сейчас очень много молодежи двигаются, развиваются. Все, что ни делается, все к лучшему, поэтому сейчас появятся новые "Юдашкины". <…> Все стараются и растут. И потом мы ворвемся в моду мировую", – сказал Плющенко.

Московская неделя моды началась 28 августа и продлится до 2 сентября. В пятый раз мероприятие объединит российских дизайнеров. Работы покажут более 200 брендов на 9 площадках. Среди них – Китайгородская стена и парящий мост парка "Зарядье".