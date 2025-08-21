Свыше 220 дизайнеров примут участие в Московской неделе моды

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московской неделе моды примут участие более 220 дизайнеров из России и других стран. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Модное мероприятие пройдет с 28 августа по 2 сентября.

По словам вице-мэра, свои коллекции представят дизайнеры из Китая, Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики и других стран. Отечественную индустрию представят дизайнеры из 28 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск и Краснодар.

Ожидается, что в рамках пятой Московской недели моды организуют свыше 100 показов. Презентации проведут в парке "Зарядье", на ВДНХ, Болотной площади и в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

В "Паркинг Галерее" можно будет посетить маркет с товарами российского производства, а в павильоне "Заповедное посольство" откроется лекторий с участием экспертов индустрии. Также в концертном зале "Зарядье" разместится международный шоурум для предпринимателей.

Программу дополнит фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts в Центре дизайна Artplay.

Как отметила модельер Алена Ахмадуллина, Московская неделя моды помогает дизайнерам формировать устойчивую идентичность. Это, по ее словам, ценно в том числе для международного диалога.

Основательница бренда Евгения Линович, в свою очередь, добавила, что неделя моды в Москве ежегодно показывает рост конкурентоспособности в российской индустрии.

"Для нас это возможность ежегодно демонстрировать эволюцию нашего видения, оставаться частью профессионального разговора и укреплять связи, которые мы выстраивали годами", – сказала Линович.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в "Зарядье" с 28 по 30 августа. Его проведут в рамках Московской недели моды. Участники форума уделят внимание модной экономике, развитию локальных производств и формированию децентрализованных цепочек поставок.

