В "Зарядье" началась пятая Московская неделя моды

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столичном парке "Зарядье" началась пятая Московская неделя моды, которая продлится до 2 сентября. Гостей и участников ждет обширная развлекательная программа, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры Алексея Фурсина.

В четверг, 28 августа, свои коллекции представят 11 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска. В программу также вошли показы иностранных участников из Армении и Никарагуа.

Как напомнил министр столичного департамента, неделя моды объединит работы более 220 брендов и охватит девять площадок. Среди них Китайгородская стена и парящий мост парка "Зарядье".

"В рамках программы гостей и участников ждут модные показы, встречи российских и зарубежных дизайнеров, маркет отечественных брендов, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде", – добавил Фурсин.

Всего свои работы представят 10 зарубежных дизайнеров. Кроме того, до 2 сентября в арт-пространстве "Паркинг Галерея" можно будет посетить маркет отечественных брендов, где продемонстрируют более 65 коллекций. Свои работы там также покажут дизайнеры проекта "Сделано в Москве".

Вместе с тем в Московском концертном зале "Зарядье" открылся международный шоурум. Здесь пройдут встречи российских и зарубежных дизайнеров, а также будут обсуждаться совместные проекты и перспективы сотрудничества.

В лектории Московской недели моды состоятся различные лекции. Например, своими взглядами поделятся основатель студии текстильного дизайна Solstudio Textile Group и бренда Radical Chi Александра Калошина, а также кандидат филологических наук и журналист Алина Бурмистрова и художник-модельер и исследователь русского культурного кода Елена Баранова.

Также более 70 заявок поступило на фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. В субботу, 30 августа, в центре дизайна Artplay гости смогут посмотреть 40 коротких фешен-фильмов.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit также пройдет в "Зарядье" с 28 по 30 августа. Его проведут в рамках Московской недели моды. Участники форума уделят внимание модной экономике, развитию локальных производств и формированию децентрализованных цепочек поставок.

BRICS+ Fashion Summit поспособствует созданию новых устойчивых механизмов сотрудничества, производства, мобильности талантов и доступа к рынкам между странами.

