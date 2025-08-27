Бесплатные зоны макияжа и укладок откроются на Тверском бульваре 28 августа

Фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" пройдет в рамках Московской недели моды с 28 августа по 2 сентября. Его гости смогут окунуться в мир бьюти-индустрии, пообщаться с профессионалами и провести время с пользой для себя и своего образа. Расскажем, какие мероприятия стоит посетить.

Неделя под знаком моды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская неделя моды пройдет в столице с 28 августа по 2 сентября. В ней примут участие более 220 дизайнеров из России, Китая, Индии, Турции, Бразилии, Южно-Африканской Республики и других стран.

Представлять модные коллекции будут в парке "Зарядье", на Болотной площади, ВДНХ, а также в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Всего ожидается порядка 100 показов.





Евгения Линович основательница одного из брендов Для нас это возможность ежегодно демонстрировать эволюцию нашего видения, оставаться частью профессионального разговора и укреплять связи, которые мы выстраивали годами.

Модными показами неделя не ограничится: участников также ждет фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts, который пройдет Центре дизайна Artplay.

Кроме этого, все желающие смогут приобрести товары отечественного производства, а предприниматели – посетить международный шоурум. Также в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" откроется лекторий, на котором можно будет послушать экспертов индустрии.

Сделать макияж и почувствовать себя моделью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Одновременно с этим в столице пройдет фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота". Гостей ждут показы, мастер-классы, маркеты и другие мероприятия. Одной из главных площадок станет Тверской бульвар, где 28 августа состоится открытие фестиваля.

С 15:00 до 21:00 здесь заработают бесплатные зоны макияжа, а с 17:00 до 21:00 – зона экспресс-укладок. Также на площадке можно будет научиться изготавливать обвесы и провести время на интерактивной лекции, где стилист и визажист расскажут, как адаптировать подиумные техники и продукты к повседневной жизни. Тут же помогут разобраться в главных трендах мейкапа и актуальных прическах.



На следующий день, 29 августа, с 11:00 до 17:00 гостям предложат поучаствовать в игре Memory, где в том числе можно будет проверить память, внимание и сообразительность. Уточняется, что участники получат эксклюзивные подарки.

В 17:30 все желающие окажутся на выступлении блогеров Анастасии Леткиной, Татьяны Евлаш и Алины Мочаловой, которые расскажут, как не бояться выражать себя на просторах Сети, и поделятся советами по поиску своего уникального стиля. А в 19:00 начнется лекция психолога о навязанных стандартах красоты и их преодолении: гости узнают, как развивать уверенность и самооценку.

В свою очередь, 1 сентября яркое мероприятие ждет музей-усадьбу Льва Толстого: там пройдет модный показ, который соберет как дизайнеров, байеров, блогеров, так и звездных амбассадоров.

Также гости фестиваля смогут почувствовать себя настоящими моделями, воспользовавшись услугами фотографа. Вместо подиума и студии на Тверском бульваре организуют специальные фотозоны, созданные с участием уличных художников.

Не обойдется и без шопинга. В рамках фестиваля откроется маркет локальных брендов, где можно будет найти украшения ручной работы, изделия из натуральных тканей, сумки с вышивкой и косметику.

Подробная информация доступна по ссылке. Бьюти-станции будут работать ежедневно до 31 августа с 13:00 до 19:00.

