Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" пройдет в столице в период с 28 августа по 2 сентября. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Мероприятие состоится в рамках пятой Московской недели моды, организатором которой является Фонд моды вместе со столичным правительством. Желающие могут посетить подготовленные московскими компаниями показы, мастер-классы, маркеты и иные события. Вход будет свободным.

Откроется фестиваль показом мод Beauty Night Out 28 августа на Тверском бульваре. С 15:00 до 21:00 гостям предложат посетить бесплатные зоны макияжа, с 17:00 до 21:00 – зону экспресс-укладок. Кроме того, с 17:00 до 19:00 для посетителей будет организован мастер-класс по созданию обвесов, а до 21:00 – цветов. В 19:30 желающие смогут принять участие в интерактивной лекции "Как приземлить подиумные тренды на реальную жизнь".

29 августа с 11:00 до 17:00 гостям предложат сыграть в Memory и получить подарки, а в 17:30 блогеры-миллионники поделятся рекомендациями по поводу того, как презентовать себя в соцсетях. В 19:00 психолог расскажет о навязанных стандартах красоты и представит практики, которые помогут избавиться от этих стандартов.

Помимо этого, с 29 по 31 августа с 13:00 до 19:00 будут работать бьюти-станции, где посетителям смогут сделать макияж, экспресс-укладку или тату-баре с блестками. Сделать фото или воспользоваться услугами фотографа можно будет в фотозонах, которые будут организованы вместе с уличными художниками.

На маркете локальных брендов в рамках фестиваля будут представлены изделия из натуральных тканей, украшения ручной работы, маски для сна, косметички и аксессуары, натуральная косметика. Благодаря этому посетители смогут не только купить эксклюзивную продукцию, но и познакомиться с создателями компаний, а также узнать подробности о разработке товаров.

Более того, в рамках фестиваля 1 сентября в музее-усадьбе Л. Н. Толстого в Хамовниках пройдет показ с участием дизайнеров, байеров, блогеров и иных известных личностей.

Пятая Московская неделя моды пройдет с 28 августа по 2 сентября. Основной площадкой станет парк "Зарядье". Гостей приглашают посетить не только показы российских и зарубежных дизайнеров, но и лекции экспертов, фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts, а также маркет и шоурум.

Между тем дизайнеры из России представили свои товары в городском универмаге "Лето" на столичной площади Революции. Площадка работает в рамках проекта "Лето в Москве". Гости универмага могут познакомиться с отечественными брендами, погрузиться в модную индустрию, а также послушать лекции и посмотреть камерные спектакли.

