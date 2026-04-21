Новости

Новости

21 апреля, 16:43

Турист потребовал у Disney 50 тысяч долларов из-за укусов клопов

Турист подал иск на 50 тысяч долларов против компании Disney за моральный ущерб, вызванный укусами постельных клопов во время его пребывания в гостинице компании. Об этом сообщает People со ссылкой на материалы суда.

Инцидент, предположительно, произошел 15 мая 2022 года. Подавший иск Дэвид Бессе утверждает, что во время посещения "Всемирного центра отдыха Уолта Диснея" заселился в гостиницу, где его неоднократно кусали клопы-вредители. В итоге он получил "необратимый моральный ущерб".

В иске запрашивается компенсация, а также требуется рассмотрение дела судом присяжных. Бессе обвинил компанию в том, что сотрудники гостиницы не проводили дезинсекцию. Помимо медицинских расходов мужчина получил телесные повреждения.

Ранее американский аниматор Бак Вудалл подал в суд на кинокомпанию Disney за плагиат сюжета к мультфильму "Моана". Он требовал от корпорации компенсации в размере 10 миллиардов долларов.

Вудалл заявляет, что авторы сценария позаимствовали идеи из его мультфильма "Баки". В связи с этим аниматор хотел получить 2,5% от валового дохода произведения, а также судебного решения, которое запретит дальнейшее использование его авторских прав.

