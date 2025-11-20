Форма поиска по сайту

20 ноября, 16:59

Происшествия
NYP: пятый человек за месяц погиб в Disney World во Флориде

Пятый человек за месяц погиб в Disney World во Флориде

Фото: 123RF.com/viaval

Пятый человек за месяц погиб в Disney World в американском штате Флорида. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на New York Post.

По данным офиса судебно-медицинской экспертизы округа Оранж в США, мужчина просто упал на землю. Через несколько минут его объявили мертвым.

"Хотя на курорте Disney's Saratoga Springs произошла смерть, мы отказались от юрисдикции", – добавили в офисе.

Там также отметили, что не могут назвать причину смерти, так как тело было передано "личному врачу" погибшего.

Таинственные смерти во Всемирном центре отдыха начались 14 октября. Тогда мертвой была найдена 31-летняя посетительница. Спустя несколько дней там также скончался 60-летний мужчина, затем – 28-летний молодой человек и 40-летняя женщина.

Ранее девочка потеряла сознание и умерла во время экскурсии по Версальскому дворцу во Франции. Выяснилось, что у ребенка были хронические проблемы со здоровьем. По предварительным данным, они могли усугубиться из-за жары в помещениях дворца.

