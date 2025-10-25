Третий за десять дней человек умер в центре отдыха Уолта Диснея во Флориде

Фото: 123RF.com/quackersnaps

Третий за 10 дней человек умер во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея в американском штате Флорида. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на местные власти.

Власти при этом не раскрыли причину и точное время смерти мужчины. Однако известно, что его тело было найдено в отеле Disney’s Contemporary Resort. На месте происшествия работали правоохранители и спасатели, а гостей попросили не смотреть в окна и не наблюдать за ситуацией с балкона.

Журналисты напомнили, что на прошлой неделе во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея женщина покончила с собой на глазах у гостей парка, а 21 октября в больнице скончался 60-летний мужчина, у которого были проблемы со здоровьем.

Ранее девочка потеряла сознание и умерла во время экскурсии по Версальскому дворцу во Франции. По данным СМИ, у ребенка остановилось сердце.

Выяснилось, что у 10-летней девочки были хронические проблемы со здоровьем. По предварительным данным, они могли усугубиться из-за жары в помещениях дворца. Врачи около часа боролись за жизнь ребенка.

