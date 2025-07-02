Сердце остановилось у 10-летней девочки на экскурсии в Версальском дворце

Фото: ТАСС/ЕРА/Teresa Suarez

Девочка потеряла сознание и умерла во время экскурсии по Версальскому дворцу во Франции. У ребенка остановилось сердце, сообщила газета Le Parisien.

По информации издания, 10-летняя девочка имела хронические проблемы со здоровьем. Они могли усугубиться из-за жары в помещениях дворца.

Первую помощь ребенку оказала служба безопасности. Реанимационные действия затем проводила медицинская бригада. Однако непрямой массаж сердца оказался безуспешным. Врачи около часа боролись за жизнь девочки.

Позднее будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Однако указывается, что аномальная погода не могла стать прямой причиной смерти.

Ранее во Франции закрыли верхний этаж Эйфелевой башни из-за жары. По этой причине в Париже и еще 15 департаментах страны ввели максимальный уровень погодной опасности. Сообщалось, что жара, охватившая Западную Европу, может создать угрозу для энергосетей.

