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01 июля, 12:56

В мире

Вершину Эйфелевой башни закрыли для посетителей из-за аномальной жары

Фото: 123RF/valery_potapova

Во Франции закрыли верхний этаж Эйфелевой башни из-за аномальной жары, сказано на сайте достопримечательности.

Для обеспечения комфорта и безопасности посетителей и сотрудников вершина будет закрыта на весь день 1 и 2 июля, указано в опубликованном заявлении.

Накануне французская Национальная метеорологическая служба Meteo-France сообщала, что в Париже и еще 15 департаментах страны введут максимальный уровень погодной опасности из-за высокой температуры.

В агентстве Bloomberg заявляли, что аномальная жара, которая охватила Западную Европа, в ближайшие дни достигнет пика. Это создаст угрозу для энергосетей, а также может вызвать тревогу в области здравоохранения.

Ранее в СМИ заявили, что аномальную жару в Европе могли спровоцировать кондиционеры. По мнению журналистов, системы охлаждения в жилых домах и квартирах способствуют повышению температуры на улице, создавая дополнительный тепловой эффект. Это может негативно сказываться на климатических изменениях.

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