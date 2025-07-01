Forbes: аномальную жару в Европе могли спровоцировать кондиционеры

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Аномальную жару в Европе могли спровоцировать кондиционеры. Об этом пишет News.ru, ссылаясь на Forbes.

Журналисты уверены, что системы охлаждения в жилых домах и квартирах способствуют повышению температуры на улице, создавая дополнительный тепловой эффект. Их использование может негативно сказываться на климатических изменениях.

"Кондиционеры пагубны как для планеты, так и для кармана", – обратили внимание авторы материала.

Причем особенно остро эта проблема заметна в регионах Западной и Южной Европы, где в последнее время наблюдаются аномально высокие температурные значения. Эксперты считают, что бытовые охлаждающие устройства, являясь частью замкнутого цикла, усиливают жару.

Немногим ранее западные климатологи ввели новый термин – "петли смерти". Так они описывают процессы, при которых глобальное потепление ускоряет само себя. В частности, таяние арктических льдов приводит к еще большему повышению температуры.

Ученые считают, что в ближайшие 15 лет последствия могут стать необратимыми. Однако российские специалисты с этим не согласны. По их мнению, термин не научен, а прогнозы о скором исчезновении Гренландии – преувеличены.