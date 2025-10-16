The Mirror: виноградный пресс раздавил сына на глазах у отца в Италии

Фото: 123RF/svitlanahulko

В Италии мужчину раздавил виноградный пресс на глазах у его отца, сообщает The Mirror.

По данным издания, инцидент произошел 10 октября, когда Матье Форнер вечером чистил пресс. Внезапно машина начала работать. Мужчина получил перелом шеи, после чего скончался. Его отец в этот момент находился рядом, но не смог ничего сделать.

Мужчины думали, что пресс был выключен во время очистки, однако сбой в подаче электроэнергии привел к тому, что техника снова включилась, указали журналисты. На место вызвали врачей, однако они лишь констатировали смерть Форнера.

