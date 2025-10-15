В Бразилии мать и дочь съели подаренный торт и умерли

Фото: 123RF/jevanto

В бразильском Сан-Паулу 52-летняя Ана Мария де Жезус и ее 21-летняя дочь Лариса де Жезус Кастильо умерли, съев торт, который им принес муж родственницы. Об этом сообщает Metro.

Женщина съела угощение от мужа племянницы и вскоре почувствовала себя плохо. Тогда она позвонила дочери, которая приехала к ней домой.

После того как мать доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, девушка также попробовала кусок торта и почувствовала недомогание. Вскоре они обе скончались. Экспертиза показала присутствие пестицидов в их организме.

По данным следователей, племянница и ее муж могли пойти на преступление из-за задолженности, они регулярно брали у женщины в долг. В телефонах подозреваемых обнаружили поисковые запросы, связанные с интоксикацией от чистящих средств, а также сердечными приступами.

Ранее в Бразилии арестовали 59-летнюю женщину по подозрению в отравлении собственных внучек. Женщина накормила двух девочек пирогом, после чего им стало плохо. Младшая скончалась в больнице, старшая выжила, съев меньшую порцию. Также погибла кошка, съевшая кусок пирога. Экспертизой в остатках выпечки выявили следы тербуфоса – высокотоксичного инсектицида, вызывающего поражение нервной системы и мышечную слабость.

