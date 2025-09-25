В Бразилии бабушка отравила пирогом двух внучек и кошку

Фото: 123RF/pintaal

В Бразилии арестовали 59-летнюю Изабель Кардозу де Андраде по подозрению в отравлении собственных внучек. Инцидент произошел в июле, когда девочки гостили у бабушки, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

По данным портала, женщина угостила детей домашним пирогом, после чего обе девочки почувствовали себя плохо.

Младшую внучку срочно госпитализировали, у нее появилась белая жидкость из носа. Спасти ребенка не удалось. Старшая девочка выжила, предположительно, съев меньшую порцию.

Домашняя кошка, съевшая остатки пирога, также погибла. Экспертиза обнаружила в ее тканях и в остатках выпечки следы тербуфоса – высокотоксичного инсектицида, вызывающего поражение нервной системы и мышечную слабость.

Полиция пока не установила мотивы произошедшего. Андраде активно сотрудничает со следствием. Рассматривается версия несчастного случая. Правоохранительные органы выясняют, каким образом тербуфос попал в пирог.

Ранее восьмилетний мальчик случайно отравил четрехлетнего брата бытовой химией в Норильске. Полицейские выяснили, что брат пострадавшего во время игры сделал смесь из бытовой химии, чтобы посмотреть на возможную реакцию. Однако через некоторое время раствор по неосторожности выпил мальчик, которого доставили в больницу.