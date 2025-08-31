Фото: телеграм-канал "Нижегородский Следком"

Пять человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области, сообщает пресс-служба местного следственного управления Следственного комитета РФ (СКР).

По данным следствия, трое мужчин и женщина поступили в медицинское учреждение города Балахны с признаками отравления суррогатным алкоголем. Несмотря на оказанную помощь они скончались. Также еще один мужчина погиб в своей квартире на улице Чапаева.

Это стало причиной возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц"). В рамках расследования принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель.

Ранее три человека скончались в больнице после отравления алкоголем домашнего приготовления, который продавали на рынке в Сириусе. Сотрудники полиции выяснили, что алкоголь был приобретен пострадавшими на местном на рынке "Казачий". По факту произошедшего были задержаны две женщины, продавшие туристам суррогатный напиток. Вся продукция была изъята и отправлена на исследование.

