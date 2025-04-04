04 апреля, 10:35Происшествия
Почти 650 человек отравились шаурмой в Турции
Фото: 123RF/towfiqu
В турецкой провинции Коджаэли в больницы с жалобами на отравление куриной шаурмой обратились 648 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти региона.
"646 из них выписаны, лечение двоих продолжается, угроза жизни отсутствует", – говорится в заявлении.
Ранее СМИ писали, что 300 клиентов одной из лавок с шаурмой в районе Керфез пожаловались на тошноту и боли в желудке.
Как уточнили местные власти, в связи с инцидентом задержали двоих человек. Полиция опечатала лавку. Специалисты изъяли образцы пищи для анализа и выяснили, что продукт не соответствует стандартам.
В январе в турецком Стамбуле 19 человек скончались из-за отравления поддельным алкоголем. Как писали журналисты, всего из-за отравления госпитализировали 46 человек. Среди скончавшихся были иностранцы.
В общей сложности полицейские задержали 36 подозреваемых.