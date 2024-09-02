Первый случай пищевого отравления через половые органы зарегистрирован в Ливане

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Ливанские врачи впервые зафиксировали пищевое отравление рисом через половые органы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал Annals of Medicine & Surgery.

В больницу обратился 38-летний мужчина, который пожаловался на отек и покраснение полового члена, начавшиеся после эпизода сильной диареи и рвоты. Все это произошло через несколько часов после полового акта с женой.

Медики выявили у пациента заражение бактериями вида Bacillus cereus. Обычно они развиваются в испорченном вареном рисе. На восстановление у пациента ушел месяц.

Ранее острую кишечную инфекцию диагностировали у 36 курсантов воронежского института МВД. Прокуратура отмечала, что намерена проверить, соблюдались ли санитарно-эпидемиологические требования в вузе.