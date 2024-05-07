Свадьба закончилась массовым отравлением гостей в Мексике

Фото: 123RF/pashapixel

Более 100 гостей отравились на свадьбе в мексиканском городе Куэрнавака. Об этом сообщает Daily Mirror.

По информации издания, после торжества, где было представлено около четырех блюд, многие гости стали ощущать недомогание: головокружение, боль в животе, диарею, тошноту и рвоту. В связи с этим приехавшие на место врачи после проведения осмотра доставили многих пострадавших в больницу прямо в праздничных нарядах.

В результате большую часть отравившихся выписали через 5 часов после госпитализации. Вероятной причиной такого происшествия стали грибы, которые добавляли во все блюда. Выяснилось, что их приготовлением занималась сторонняя кейтеринговая компания. Сейчас врачи проводят исследования, чтобы выявить, чем именно отравились гости.

Ранее в Индии в штате Пенджаб 10-летняя девочка во время празднования своего дня рождения съела торт, который заказали близкие в честь торжества на сайте пекарни, и почувствовала недомогание. У именинницы и ее младшей сестры началась рвота, а через некоторое время девочка умерла. По словам родных, в десерте присутствовало какое-то ядовитое вещество, поэтому семья погибшей подала на владельца пекарни жалобу в правоохранительные органы.

