В Индии 10-летняя именинница съела праздничный торт и умерла – NDTV

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В Индии в штате Пенджаб 10-летняя девочка во время празднования своего дня рождения съела торт и умерла. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел 24 марта, когда девочка по имени Манви праздновала день рождения вместе с семьей. Близкие в честь торжества заказали шоколадный торт на сайте пекарни. Все гости мероприятия съели десерт, а через пару часов почувствовали недомогание.

При этом у именинницы и ее младшей сестры началась рвота. Кроме того, девочки жаловались на сильную жажду, а через некоторое время Манви и вовсе уснула. На следующее утро состояние последней ухудшилось, поэтому ее отвезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Родственники Манви заявляют, что причиной гибели стал заказанный в пекарне торт. По словам родных, в нем присутствовало какое-то ядовитое вещество, в связи с чем семья погибшей подала на владельца заведения жалобу в правоохранительные органы. Теперь ведется расследование происшествия.

"Вскрытие тела уже проведено. Образец торта также отправлен на анализ. Мы ждем результатов", – уточнили сотрудники полиции.

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