СК возбудил дело после отравления 41 строителя на Камчатке

Фото: телеграм-канал Readovka

Следственный комитет завел уголовное дело в связи с отравлением 41 рабочего, которые занимались строительством нового терминала аэропорта в городе Елизово на Камчатке. Об этом заявила пресс-служба ведомства по региону.

Так, дело завели по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Как сказано в сообщении ведомства, 5 декабря строители поели в столовой общежития, которая находится на территории будущего аэропорта, а спустя время их привезли в больницу с признаками пищевого отравления. В пресс-службе прокуратуры Камчатского края добавили, что питание рабочих было организовано по договору с одним из предприятий, но компания не отследила качество и безопасность предоставляемой продукции.

В настоящее время сотрудники СК и прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента. Так, специалисты уже запланировали ряд проверок, в ходе которых будет вынесена оценка условий проживания и питания на объекте.

Ранее в прокуратуре заявили, что в городе Елизово Камчатского края 41 рабочий отравился во время строительства нового терминала местного аэропорта. Сейчас проводится проверка по факту случившегося: будут установлены обстоятельства инцидента, а также дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и организации питания, условиям проживания строителей.

При этом главврач Камчатского края Яна Господарик уточнила, что отравившиеся рабочие идут на поправку. Она отметила, что в рамках эпидрасследования были отобраны пробы, которые затем передали в лаборатории на Камчатке и в Москве. Предварительно, причиной отравления стал неустановленный гастроэнтерит.



Отравившиеся в столичном бистро намерены судиться с владельцем заведения