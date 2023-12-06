Отравившиеся на Камчатке строители идут на поправку

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Рабочие, отравившиеся при строительстве терминала аэропорта на Камчатке, идут на поправку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного санитарного врача Камчатского края Яну Господарик.

Она отметил, что в рамках эпидрасследования были отобраны пробы, которые затем передали в лаборатории на Камчатке и в Москве. Предварительно, причиной отравления стал неустановленный гастроэнтерит.

По словам Господарик, всего госпитализированы 40 человек, из них 11 находятся в городской больнице Елизово, 17 – в стационаре Центра СПИД, оставшиеся рабочие – в детской инфекционной больнице в Петропавловске-Камчатском.

Ранее в прокуратуре Камчатского края сообщили, что в городе Елизово 41 рабочий отравился во время строительства нового терминала местного аэропорта. Предварительно, все рабочие питались в кафе, которое находится на территории строящегося объекта.

Надзорное ведомство начало проверку по факту случившегося. Прокуроры установят все обстоятельства произошедшего, а также оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и организацию питания, условия проживания строителей.

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